Парк 30-летия ВЛКСМ удивил омичей снежным домиком.

Омичи заметили в парке имени 30-летия ВЛКСМ необычный домик, сообщает Ом1. Оказалось, что это дача Деда Мороза, которая находится на Комсомольской аллее по правую руку от главного входа. Домик находится примерно в середине пути к комплексу «Горки-парк».

По словам омичей, домик построили из настоящего снега. Посетители парка могут снаружи сфотографироваться рядом с ним, а внутри – с Дедом Морозом.

Напомним, что официальное открытие зимнего сезона в парке имени 30-летия ВЛКСМ запланировано на 15 декабря. Для омичей будут работать ледяные катки, снежные горки и зимние аттракционы.

Фото: unsplash.com