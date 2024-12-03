В новом филиале детсада № 44 почти все готово для приема детей – завезены мебель и оборудование, укомплектован штат, осталось дождаться лицензирования.

В микрорайоне Амур-2 (Новый Амур) уже полностью готов новый филиал детского сада № 44. Завершены работы по внутренней отделке помещений, в группах расставлена новенькая мебель: кровати, столы, стульчики, шкафчики. Проекторы и интерактивные доски, развивающие игры и игрушки ждут ребят.

Почти полностью укомплектованы оборудованием: столовая, музыкальный и спортивный залы. Территория благоустроена, здесь есть все для активных занятий и отдыха на свежем воздухе. Даже озеленение успели произвести.

Местные жители – молодые родители буквально ходят кругами с вопросом: «Когда уже садик откроется?» Задали его и мэру Омска Сергею Шелесту, недавно побывавшему здесь на подписании меценатского соглашения с руководителем ГК «Стройбетон» Александром Сасиным.

А мы поинтересовались впечатлениями о новом садике двух мам будущих его воспитанников. Виктория Гаврилова рассказала, что долго ждала место в детском саду для дочери Насти, которой уже 3,5 года.

– Очень хотели пойти в садик в шаговой доступности. И когда узнали, что построился детский сад рядом с домом, были очень обрадованы. Здесь все очень нравится: здание современное, красивое, построенное и оборудованное по новейшим технологиям. Мы, родители, в свою очередь тоже поможем, чтобы наш садик процветал. Уверена, что моему ребенку здесь будет классно, здорово, комфортно! Все новенькое – детские площадки, комнаты, очень все красивое и нам очень нравится! – женщину переполняют искренние эмоции.

Сыну Екатерины Сосновской Тимофею всего год и месяц, но он уже получил место в новом детсаду – мама вовремя записалась в очередь через «Госуслуги». Семья также живет в доме неподалеку.

– Мы безмерно рады, да просто счастливы, что этот садик открылся рядом с домом. Даже не думали, что появится еще один корпус. Тимофей у нас любит громко разговаривать, а тут такая прекрасная акустика, ему безумно здесь нравится! Когда заходили, он проверил спальню: кроватки – удобные, подушечки мягкие, стульчики по размеру. Сразу видно, что здесь все делается очень грамотно и с заботой о детях, – отметила Екатерина Сосновская.

Добавим, в настоящее время идет лицензирование образовательного учреждения. Открытие нового филиала детского сада № 44 предварительно ожидается весной 2025 года.