Новый филиал детсада №44 полностью оборудован на средства мецената — это уже третье образовательное учреждение, курируемое крупным омским девелопером.

Подписи под меценатским соглашением поставили мэр Омска Сергей Шелест и генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин. Под свою опеку, теперь уже официально, застройщик взял новый филиал детского сада №44 в микрорайоне «Амур-2» («Новый Амур»).

В долгожданном садике почти все готово к приему малышей. Установлено современное оборудование и оснащение на кухне, в музыкальном и спортивном залах. В группах светло, уютно, просторно, стены оформлены в сказочном стиле. В каждой группе есть проектор и интерактивная доска, игры и игрушки.

Красивые столы и стульчики, уютные детские кроватки – мебель изготовлена на заводах ГК «Стройбетон» с учетом возрастных особенностей детей, образовательных и воспитательных задач. При производстве мебели используются только высококачественные безопасные материалы.

— От имени жителей данной территории хочу сказать большое спасибо нашему меценату. В условиях жесткого бюджетного дефицита и предельной закредитованности городского бюджета такая помощь неоценима. Мы много взаимодействуем с группой компаний «Стройбетон» в рамках ранее подписанных соглашений, видим, что и Александр Сергеевич Сасин, и Олег Борисович Золотов подходят к делу ответственно, с заботой о подрастающем поколении. Сегодняшнее событие — еще один хороший пример. Александр Сергеевич уже стал «Меценатом года», думаю, у него есть все шансы оформить дубль, - подчеркнул Сергей Шелест.

Уточним, что филиал детского сада № 44 стал третьим образовательным учреждением под патронатом крупного омского застройщика. Ранее меценатские соглашения были заключены с общеобразовательной школой № 81 и спортивной школой № 15.

— Мы надеемся, что родители малышей, которые пойдут в этот детский сад оценят наши старания, а сами детишки смогут в комфортных условиях постигать новый для себя мир. В принципе все, что мы делаем в жизни — это для наших детей. И думаю, в Год семьи, объявленный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы сделали маленьким омичам хороший подарок. Дети – это наше будущее и этим все сказано, — прокомментировал Александр Сасин.

Здание нового детского сада впечатляет: здесь все продумано до мелочей, очень просторно и светло. Кроме того, оно отвечает всем современным требованиям. Например, групповые ячейки отделены от общего коридора металлическими дверьми, система отопления оснащена термодатчиками, есть отдельные выходы для групп разного возраста; установлены системы видеонаблюдения, противопожарная и многое другое. Уже благоустроена и оборудована территория детского сада. Здесь можно увидеть игровые площадки, теневые навесы.

- «Новый Амур» — это место, где Группа компаний «Стройбетон» строит очень много домов, это самый развивающийся микрорайон города. Понятно, что здесь очень много молодых семей с детьми. Мы заботимся о том, чтобы наши дома были красивые, теплые, уютные. А чтобы людям было здесь хорошо, для этого нужны школы, детские садики. Нужны спортивные сооружения. Этот садик у нас не последний – строим новый: в стадии готовности коробка, сдадим его в следующем году. Этот микрорайон мы осваиваем больше 10 лет, и в ближайшие 10 лет продолжим это делать. Каждый следующий дом - лучше предыдущего, - уверен председатель Совета директоров ГЛ «Стройбетон», известный омский строитель Олег Золотов.

Уточним, что новый филиал детского сада №44 рассчитан на 6 групп для 140 детей. Педагогический состав уже укомплектован, осталось дождаться окончания лицензирования. Предварительно открытие садика планируется на весну следующего года.