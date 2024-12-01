Сильнее всего в цене выросли картофель и красная икра.

В этом году продукты для новогоднего стола подорожали на 13,5 %, поэтому праздничная корзина обойдется россиянам в среднем в 9,1 тыс. рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы за октябрь.

В прошлом году праздничный стол, состоящий из традиционных новогодних блюд и закусок, обошелся бы россиянам в 8 050 рублей, сейчас корзина подорожала на тысячу. Для сравнения, овощная нарезка стала дороже на 12 % относительно прошлого года, стоимость мясных и сырных тарелок на 8,5 % выше, а цена на фрукты выросла на 7 %. Алкоголь также претерпел небольшие изменения в цене – его стоимость повысилась в среднем на 70 рублей.

Самыми подорожавшими за этот год продуктами являются картофель (+65 %), красная икра (+34 %) и сливочное масло (+31 %). Курица, наоборот, подешевела на 7 %.