Омск-Информ
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·Общество

Пока не вся.
На метромосту в Омске заработала архитектурная подсветка. Как сообщают в соцсетях горожане, пока только с одной стороны.
Напомним, монтировало подсветку ПАО «Ростелеком». На это из бюджета выделили почти 80 млн рублей. Установить ее должны полностью к 1 декабря. Светотехническое оборудование будет работать в 12 режимах: повседневный, парадный, закат, рассвет, сумерки, аварийный и варианты на каждый государственный праздник.
·Общество

Пока не вся.
На метромосту в Омске заработала архитектурная подсветка. Как сообщают в соцсетях горожане, пока только с одной стороны.
Напомним, монтировало подсветку ПАО «Ростелеком». На это из бюджета выделили почти 80 млн рублей. Установить ее должны полностью к 1 декабря. Светотехническое оборудование будет работать в 12 режимах: повседневный, парадный, закат, рассвет, сумерки, аварийный и варианты на каждый государственный праздник.