Женщину поставили на ноги с помощью операции.
Медики Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова А. Н. спасли 88-летнюю омичку. Об их работе рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Карета скорой медицинской помощи привезла женщину в тяжелом состоянии с закрытым перелом верхней трети бедра и ушибом мягких тканей головы. Медики обследовали ее и приняли решение, делать операцию.
– Мы выполнили блокированный интрамедуллярный остеосинтез правой бедренной кости (метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы). Далее у пациентки был тяжелый период восстановления: чтобы вылечить анемию, несколько раз переливали кровь, – рассказывает врач-травматолог ГКБ № 1 Максим Лукин.
Медики стараются как можно быстрее поставить на ноги пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости. Женщину уже выписали, но через месяц ее ждет контрольный осмотр. Ее выздоровление теперь зависит от родных и близких женщины.
– Мы стараемся сохранить и увеличить продолжительность жизни пациентам пожилого и старческого возраста. Оперативное вмешательство было выполнено в установленные критериями сроки, – добавил Лукин.
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