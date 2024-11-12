Операция длилась чуть больше 20 минут.

Сегодня, 12 ноября, в омском Минздраве рассказали, что слаженная работа медиков клинической медсанчасти № 9 и Омской клинической больницы помогли спасти 98-летнюю омичку с тромбозом.

У омички давно были проблемы с нарушением сердечного ритма, но она не принимала лекарства от нарушения ритма и для разжижения крови. В один момент у женщины резко заболела и отнялась левая нога.

Из-за боли у пациентки поднялось давление до 200, поэтому родственники вызвали скорую. Омичку привезли в хирургическое отделение больницы.

На фоне сердечной патологии и нарушения ритма у пациентки случилась тромбоэмболия. Операция заняла 23 минуты, тромб достали зондом через небольшой разрез в паховой области. Как только медики закончили работать, женщине сразу стало лучше.