Народные избранники сосредоточены на работе над бюджетом Омска. Документ закрепит социальное развитие города как главный тренд депутатской деятельности в 2025 году.

В связи с приближающимся 30-летием Омского городского Совета (ОГС) народные избранники продолжают знакомить омичей с подробностями своей работы. Этой теме 29 ноября посвятили свою совместную пресс-конференцию председатель ОГС Владимир Корбут и вице-спикер муниципального парламента Светлана Студеникина. Разговор с журналистами они начали с напоминания о том, что совсем недавно в первом чтении был принят бюджет Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Работа над главным финансовым документом города продолжается, и конкретизировал ее направления председатель ОГС:

– Бюджет принят пока в первом чтении, то есть утверждены только основные параметры документа: доходы – 38,5 миллиарда рублей, расходы – 39,2 миллиарда, дефицит 767 миллионов рублей. Вглубь документа депутаты заглянут 11 декабря, когда во втором чтении будет рассматриваться уже постатейное распределение. И такой большой объем средств депутатам горосовета еще никогда не приходилось распределять. Да, расходная часть бюджета текущего года уже выше 40 миллиардов рублей, однако начинали мы с суммы, которая была на 3 милиарда рублей меньше той, с которой начнется 2025 год.

Спикер муниципального парламента отметил, что рост доходов бюджета – это заслуга не только городской власти и депутатского корпуса ОГС. Наполняемость казны – это результат совместной работы с правительством региона. Так, по инициативе главы региона Виталия Хоценко был утвержден норматив, согласно которому Омску разрешили оставлять в казне не 25, а 35 % отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения. Одна только эта мера позволила городу дополнительно получать до 750 млн рублей в год. Все это позволило сохранить социальную направленность городского бюджета, и на социалку пойдет более 60 % всех средств.

– Если бы показатель бюджетообеспеченности омичей был средний среди жителей городов-миллиоников (44,5 тыс. рублей в среднем; 33,1 тыс. рублей в Омске), то доля социалки, возможно, была бы чуть меньше. С ней сравнялась бы часть бюджета, которая направляется на развитие города и долгосрочные проекты. Однако в сложившейся ситуации нам приходится порой идти на сокращение расходов в каких-то сферах, но социальную составляющую не трогаем. Это абсолютный приоритет, – пояснил Корбут.

Социальный характер главного финансового документа города подтвердила вице-спикер муниципального парламента, председатель комитета ОГС по социальным вопросам Светлана Студеникина:

– Более 20 млрд рублей выделено на образование. На культуру направлено более 1,3 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 1,2 млрд рублей. Надо отдать должное администрации города – даже при существенном бюджетном дефиците учреждения культуры в Омске финансируются в полном объеме. В первую очередь речь идет о школах искусств, которых в городе 21, четырех художественных школах и разветвленной сети учреждений дополнительного образования. Производятся ремонты, укрепляется материально-техническая база. Например, относительно недавно три омские музыкальные школы получили музыкальные инструменты на сумму более 9 млн рублей. Смогли для школ закупить и баяны, и скрипки, и даже дорогие концертные рояли. По инициативе социального комитета был рассмотрен вопрос о деятельности бюджетного учреждения «Спортивный город», которое выполняет работу по ремонту и содержанию более 1,5 тыс. объектов спортивного назначения. Это и спортивные коробки, уличные гимнастические комплексы и дворовые хоккейные коробки.

Как заверили участники пресс-конференции, просто сидеть и констатировать нехватку в бюджете средств на развитие депутаты ОГС не намерены. Парламентарии ищут и находят внебюджетные источники финансирования долгосрочных проектов, одним из которых является меценатсво.

– Депутаты не только ищут и договариваются с успешными предпринимателями, разделяющими наше видение развития города, но и сами становятся участниками этого движения. Уже пять депутатов ОГС официально стали меценатами, и им многое удалось сделать. Например, за собственный счет они провели ремонт в школе № 159 и благоустройство территории школы № 71. Будем пропагандировать подобный опыт и поддерживать администрацию города в развитии проекта меценатства, – заявил Владимир Корбут.

Владимир Корбут и Светлана Студеникина заверили, что в новый, 2025 год Омск вступит с полноценным бюджетом, который позволит сконцентрироваться на решении наиболее важных задач.