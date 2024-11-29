Отдых на природе, каток, лыжня и спа-салон – все это по выгодным ценам.

Отправиться за город всей семьей – отличный вариант провести зимние выходные. Загородный отель «Сказка» приглашает омичей и предлагает им уникальные условия для полноценного и разнообразного отдыха в любом сезоне. На территории огромный выбор развлечений и услуг для детей и взрослых: круглогодичный веревочный парк, катание на лыжах, коньках и снегоходе, аквариум, детский игропарк, аквапарк, спа-салон.

Этой зимой «Сказка» готова показать новый современный каток, который точно станет местом притяжения для любителей катания на коньках. Ледовые дорожки среди сосен, волшебные огни и приятная музыка создадут особенную волшебную атмосферу.

Анимационная команда отеля также готова к тому, чтобы предоставить гостям самые разнообразные развлечения на любой вкус: и для взрослых, и для детей. Творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные конкурсы, кинопоказы, концерты, музыкальные вечера, вечерние программы и розыгрыши призов всегда пользуются популярностью у гостей.

В «Сказке» можно активно и позитивно провести время и получить максимум удовольствия. Качественный, комфортный, многогранный отдых для всей семьи – вот что вы получите, приехав в загородный отель.

Сделайте холодную зиму теплее благодаря активному отдыху на природе – или же разнообразному досугу в помещении. Свежий воздух, вкусное питание, приятная атмосфера, современные условия проживания и множество активностей – вот что вас ждет в «Сказке».

На этот декабрь загородный отель предлагает акцию: скидка 20 % на все номера. Скорее бронируйте сказочные новогодние каникулы!

Офис продаж: Красный Путь, 86а, телефон 21-80-68.

Подробности об организаторе акции, сроках и правилах проведения уточняйте по телефону 21-80-68.

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