Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Одного из пассажиров доставят санавиацией в городскую больницу.

В Минздраве Омской области рассказали о состоянии шести пассажиров и одного водителя автобуса, попавших в ДТП в Шербакульском районе. Все пострадавшие доставлены в больницу в райцентре.

Состояние пяти пациентов близко к удовлетворительному. Двое пострадавших находятся реанимации, одному из них вызван вертолет санавиации для отправки в городскую больницу.

·Происшествия

Одного из пассажиров доставят санавиацией в городскую больницу.

В Минздраве Омской области рассказали о состоянии шести пассажиров и одного водителя автобуса, попавших в ДТП в Шербакульском районе. Все пострадавшие доставлены в больницу в райцентре.

Состояние пяти пациентов близко к удовлетворительному. Двое пострадавших находятся реанимации, одному из них вызван вертолет санавиации для отправки в городскую больницу.