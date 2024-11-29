В больницу доставлены водитель и шесть пассажиров автобуса.

Сегодня в полдень стало известно об аварии на трассе в Шербакульском районе.

Прибывшие полицейские предварительно установили, что 50-летний водитель маршрутного автобуса с 12 пассажирами, двигавшийся из Шербакуля в Новоскатовку, врезался в КамАЗ. За рулем большегруза находился 63-летний водитель.

В результате удара автобус съехал в кювет и перевернулся. То же самое случилось и с фурой. В больницу доставлены 6 пассажиров и водитель автобуса. Их личности устанавливаются.

На месте работают правоохранители, прокурор района Денис Завгороднев и сотрудники МЧС. Задействованы три спасателя и одна единица техники.

Проводится проверка.