Нападающему пришлось сделать сложный логистический путь. И лететь в Астану, чтобы вернуться в Омск.

33-летний экс-нападающий «Авангарда» Алексей Макеев рассказал, как его обменяли в подмосковный «Витязь». Это произошло 5 дней назад. Хоккеист не ожидал такого поворота.

– Максимально неожиданно. Позвонил агент и сказал, что все, меня обменяли. Как снег на голову. И затем двое суток переездов, – цитирует Макеева сайт KHL.

При этом нападающий был указан в составе «ястребов» на выездной матч с «Барысом». Макееву даже пришлось лететь в Астану.

– До меня информация дошла, когда мы ехали в аэропорт с командой. Но форма уже была загружена в самолет, так что нельзя было остаться в Омске, – сказал Макеев. – Пришлось лететь в Астану, потом возвращаться в Омск, экстренно собирать вещи и лететь в Москву. Все очень быстро произошло.

Отметим, что омский клуб обменял у «Витязя» нападающего Алексея Макеева и защитника Александра Фигурина на 27-летнего защитника Егора Воронкова и на спортивные права на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова.

В нынешнем сезоне 33-летний Макеев провел за «Авангард» 25 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В «Авангарде» нападающий играл с 17 августа 2024 года по однолетнему контракту.