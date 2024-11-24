Кроме того, омский клуб получил спортивные права на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова, играющего в НХЛ.
Хоккейный клуб «Авангард» произвел обмен игроками с ХК «Витязь». В результате него состав омской команды пополнил 27-летний защитник Егор Воронков. Кроме того, «ястребы» получили спортивные права на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова.
В подмосковный клуб переходят нападающий Алексей Макеев, защитник Александр Фигурин, также «Витязь» получит денежную компенсацию.
– Этот обмен пойдет на пользу обеим сторонам. Алексей Макеев получит возможность проявить себя в «Витязе», – сказал генеральный директор омского клуба Герман Чистяков. – Права на Никиту Прищепова – долгосрочное вложение. На фоне травмы Сергея Бойкова нашей команде необходим защитник. Егор Воронков провел более 460 матчей в КХЛ, поможет «Авангарду» в защите и создаст конкуренцию в этой линии.
Контракт с Воронковым рассчитан до конца текущего сезона.