Омск-Информ
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·Общество

Реки хотят «оздоровить» благодаря участию в нацпроекте.

Сегодня, 28 ноября, во время послания к Законодательному собранию Омской области губернатор Виталий Хоценко рассказал, что в Омске собираются привести в порядок главные водные артерии. Регион примет участие в новом федеральном проекте «Вода России».

– Безусловно, приоритет – это наши главные водные артерии – реки Иртыш и Омь, – подчеркнул глава региона.

Виталий Хоценко отметил, что нацпроект собираются  распространить и на другие водные объекты, которые находятся на территории региона.

·Общество

Реки хотят «оздоровить» благодаря участию в нацпроекте.

Сегодня, 28 ноября, во время послания к Законодательному собранию Омской области губернатор Виталий Хоценко рассказал, что в Омске собираются привести в порядок главные водные артерии. Регион примет участие в новом федеральном проекте «Вода России».

– Безусловно, приоритет – это наши главные водные артерии – реки Иртыш и Омь, – подчеркнул глава региона.

Виталий Хоценко отметил, что нацпроект собираются  распространить и на другие водные объекты, которые находятся на территории региона.