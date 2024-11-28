Реконструкцию бульвара Архитекторов закончат в следующем году, мост у Телецентра сдадут в 2026-м.

В 2025 году в Омской области будут отремонтированы порядка 100 километров автомобильных дорог, сообщил в ходе бюджетного послания губернатор Виталий Хоценко. Он подробно рассказал о развитии дорожной и коммунальной инфраструктуры региона.

Так, будет продолжен капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Сдать объект планируется в 2026 году. А вот реконструкция дороги на бульваре Архитекторов близка к завершению. Магистраль повысит транспортную доступность существующих и строящихся микрорайонов Левобережья.

Омская область также намерена активно участвовать в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», которые стартует в 2025 году. Губернатор поручил региональному Минэнерго подготовить перечень проектов для участия Омской области в нацпроекте и обеспечить в 2025 году привлечение федеральных средств на эти цели.

– Для Омской области на будущие три года предусмотрены федеральные средства в объеме 1,9 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства будем в приоритетном порядке направлять на решение проблемных вопросов по замене сетей «Тепловой компании» города Омска и водопроводных сетей «Омскоблводопровода», а также на строительство газовых котельных взамен неэффективных теплоисточников в районах, – заявил Виталий Хоценко.

До конца текущего года будут введены в эксплуатацию 4 объекта водоснабжения в Большереченском, Муромцевском, Омском и Черлакском районах. Доступ к чистой питьевой воде получат около 8 тысяч жителей. В декабре завершается строительство водопровода для Чернолучинско-Красноярской санаторно-курортной зоны. Это еще 6,5 тыс. человек и 43 учреждения, обеспеченных качественной питьевой водой.

– Сформирован перечень из 13 объектов водоснабжения, имеющих проектно-сметную документацию с положительными заключениями госэкспертизы. До конца 2025 года будут спроектированы еще 3 объекта, – пояснил губернатор.

Что касается газификации региона, то в текущем году голубое топливо придет в дома более 6 тыс. омичей. В Большереченском и Тарском районах строятся магистральные газопроводы-отводы и газораспределительные станции, которые в 2025 году обеспечат бесперебойное газоснабжение населения северных районов Омской области.

До конца 2026 года совместно с ПАО «Газпром» планируется газифицировать более полусотни сел и деревень в 11 муниципальных районах.