Аварийной бригаде пришлось выезжать на место происшествия трижды.

Во вторник в омском микрорайоне Рябиновка произошла коммунальная авария. Из-за порыва канализации сточные воды затопили подвалы.

– Насосы забиты всем подряд (спасибо жителям), люки по периметру микрорайона потихоньку фонтанируют наружу второй день. Вчера весь день звонили в аварийную службу водоканала, диспетчерши – хамки, заявку толком не принимали, говорили: «Все бригады заняты, у нас дела поважнее вашей Рябиновки», – сообщает сегодня один из местных жителей в соцсетях.

Аварияная служба приехала вчера вечером: почистила насосы и уехала. При этом, по словам омичей, вода не уходила, и им отключили воду, чтобы не топило дальше.

– Мы сидим без канализации и без воды! Вода по-прежнему стоит в подвале и в квартирах на первых этажах! – сообщает омич.

В Омском водоканале прокомментировали ситуацию. По данным ресурсоснабжающей организации, накануне бригада выезжала на станцию три раза. Сегодня к 08:00 работоспособность канализационной насосной станции в микрорайоне Рябиновка восстановили.

– Насосное оборудование выходит из строя из-за сброса нерастворимого мусора в сети канализации. Бригада трижды очищала насосы от текстильных отходов, которые блокируют оборудование. Омский водоканал просит жителей микрорайона использовать сети канализации для утилизации жидких бытовых отходов, – сообщает водоканал.

Нерастворимые отходы омичам посоветовали утилизировать в мусорное ведро.