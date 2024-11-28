По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыль сократилась на тысячу человек, но уезжают все равно много.

Росстат опубликовал данные о миграции в регионах страны за период с января по сентябрь текущего года. В число субъектов с самой большой миграционной убылью вошли четыре сибирских региона, включая Омскую область.

За девять месяцев регион покинули 27 925 человек, приехали 24 990, миграционная убыль составила 2935 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась почти на тысячу человек, но уезжает из Омской области по-прежнему много. Еще больше сократилось население Кемеровской (–3223 человека), Томской (–3343) и Иркутской (–3384) областей. Самая большая убыль населения в стране – в приграничной Белгородской области (свыше 5,2 тыс. человек).

При этом в целом по стране наблюдается миграционный прирост. Он составил 125 тыс. человек.