До конца дня власти намерены обрабатывать улицы специальными материалами и с помощью техники.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с гололедом в Омске. По его словам, снятием наледи заняты бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В течение дня планируется выгнать на улицу 160 единиц техники и привлечь 190 работников окружных служб, поскольку снегоуборщик может проехать не везде.

Опубликован и список локаций, которые очистят от наледи. В частности, обработают остановки на улицах 3-я Енисейская, Конева, 70 лет Октября, Крупской, Труда, Шаумяна, Серова, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Кирова, 15-я Рабочая, Химиков, Арктическая, Пушкинском тракте. Специальными противогололедными материалами, в данном случае песко-соляной смесью, обработают тротуары на улицах Конева, Труда, 6-я Шинная, 5-я Кордная, Лермонтова на Зеленом и Заречном бульварах, Иртышской набережной и других.