В компании заявили, что проблемы сложились только на ТЭЦ-5.

В ТГК-11 заявили, что нарушения, которые нашли у предприятия, не влияют на прохождение отопительного сезона, сообщает Ом1 со ссылкой на пресс-службу компании. Сейчас идет устранение выявленных нарушений. С ними собираются разобраться в срок. В ТГК-11 отметили, что речь идет о ситуации на ТЭЦ-5, а ТЭЦ -3 и ТЭЦ-4 полностью готовы к работе.

Напомним, полпред президента в СФО Анатолий Серышев заявил, что в этом году паспорта готовности к отопительному сезону не получили около 15% муниципальных образований Сибирского федерального округа. Омска оказался в их числе.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, главную роль в этом сыграла ТГК-11. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.