Омск-Информ
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·Общество

В четверг в Омске будет солнечно и немного холодно. Это лучшие условия для прогулок на свежем воздухе.

Сегодня, 28 ноября, в Омске будет стоять солнечная и умеренно холодная погода с дневной температурой воздуха до –10 градусов. Уже в пятницу погода начнет портиться, так что желающим погулять на свежем воздухе омичам стоит поторопиться.

В последующие дни ожидается пасмурная погода. На воскресенье, 1 декабря, прогнозируется снег.

·Общество

В четверг в Омске будет солнечно и немного холодно. Это лучшие условия для прогулок на свежем воздухе.

Сегодня, 28 ноября, в Омске будет стоять солнечная и умеренно холодная погода с дневной температурой воздуха до –10 градусов. Уже в пятницу погода начнет портиться, так что желающим погулять на свежем воздухе омичам стоит поторопиться.

В последующие дни ожидается пасмурная погода. На воскресенье, 1 декабря, прогнозируется снег.