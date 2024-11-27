Оказалось, что люди похитили животных.

Утром на трассе Шербакуль – Азово сотрудники Госавтоинспекции заметили Nissan с большим количеством пассажиров. Они остановили иномарку и оказалось, что в ней поместились три человека и восемь баранов.

Всю компанию доставили в отдел полиции. Выяснилось, что животных мужчины похитили ночью из загона в деревне Северное. Причем двое из них, 27 и 25 лет, воруют баранов не в первый раз. Ранее они похищали животных из загонов в селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли 42 барана на 593 тыс. рублей.

– Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах, неохраняемые собаками или должным образом не укрепленные. Затем возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй – таскал животных. Баранов сбывали заготовителю в Ленинском округе, – рассказали в полиции.

На мужчин завели уголовное дело. Баранов, которых нашли в машине, полицейские вернули только что проснувшимся владельцам.