Омск-Информ
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·Общество

Секрет не в голодании, а в зарядке и прогулках.
Чтобы похудеть до Нового года, необязательно сидеть на диетах. Как рассказала врач-терапевт, и.о. заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, сбросить несколько килограммов поможет движение.
– Нужно понимать, что никаких волшебных средств не существует, и, чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем вы потребляете. А значит, нужно не столько ограничивать себя в еде, сколько увеличить двигательную активность, – отметила врач.
Как сообщает региональное информационное агентство Московской области, медик посоветовала для похудения начинать день с зарядки и не забывать про 10 тыс. шагов. Голодать при этом не стоит, потому что, вернувшись к прежнему режиму, организм начнет запасать калории, отчего можно, наоборот, потолстеть еще больше.
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·Общество

Секрет не в голодании, а в зарядке и прогулках.
Чтобы похудеть до Нового года, необязательно сидеть на диетах. Как рассказала врач-терапевт, и.о. заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, сбросить несколько килограммов поможет движение.
– Нужно понимать, что никаких волшебных средств не существует, и, чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем вы потребляете. А значит, нужно не столько ограничивать себя в еде, сколько увеличить двигательную активность, – отметила врач.
Как сообщает региональное информационное агентство Московской области, медик посоветовала для похудения начинать день с зарядки и не забывать про 10 тыс. шагов. Голодать при этом не стоит, потому что, вернувшись к прежнему режиму, организм начнет запасать калории, отчего можно, наоборот, потолстеть еще больше.
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