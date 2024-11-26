Омск-Информ
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·Отдых и туризм

В преддверии всеми любимого праздника можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

В расписании ряда российских авиакомпаний появились предновогодние рейсы из Омска. Перевозчики будут совершать их до 31 декабря включительно. Направления полетов – самые востребованные: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

Дополнительные рейсы в Москву:

  • Авиакомпания «Победа», рейс DP472

Вылет 28, 29 декабря в 05:20

Вылет 31 декабря в 06:05

  • Авиакомпания «Аэрофлот»

Рейс SU1689: вылет 28, 29, 31 декабря в 15:55

Рейс SU1639: вылет 18, 19, 20 декабря в 08:05

  • Авиакомпания S7

Рейс S7 2568, вылет 22 декабря в 21:00

  • Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Рейс U6 388, вылет 25 декабря в 06:35

Дополнительные рейсы в Новосибирск:

  • Авиакомпания S7

Рейс S7 5344, вылет 1 и 15 декабря в 10:55

Рейс S7 5370, вылет 31 декабря в 09:25

Дополнительный рейс в Сочи:

  • Авиакомпания «Северный ветер»

Рейс КЛ2480, вылет 31 декабря в 06:40

Дополнительный рейс в Санкт-Петербург:

  • Авиакомпания «Северный ветер»

Рейс КЛ2308, вылет 27 декабря в 08:00

Билеты уже появились на сайтах авиакомпаний.

·Отдых и туризм

В преддверии всеми любимого праздника можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

В расписании ряда российских авиакомпаний появились предновогодние рейсы из Омска. Перевозчики будут совершать их до 31 декабря включительно. Направления полетов – самые востребованные: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

Дополнительные рейсы в Москву:

  • Авиакомпания «Победа», рейс DP472

Вылет 28, 29 декабря в 05:20

Вылет 31 декабря в 06:05

  • Авиакомпания «Аэрофлот»

Рейс SU1689: вылет 28, 29, 31 декабря в 15:55

Рейс SU1639: вылет 18, 19, 20 декабря в 08:05

  • Авиакомпания S7

Рейс S7 2568, вылет 22 декабря в 21:00

  • Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Рейс U6 388, вылет 25 декабря в 06:35

Дополнительные рейсы в Новосибирск:

  • Авиакомпания S7

Рейс S7 5344, вылет 1 и 15 декабря в 10:55

Рейс S7 5370, вылет 31 декабря в 09:25

Дополнительный рейс в Сочи:

  • Авиакомпания «Северный ветер»

Рейс КЛ2480, вылет 31 декабря в 06:40

Дополнительный рейс в Санкт-Петербург:

  • Авиакомпания «Северный ветер»

Рейс КЛ2308, вылет 27 декабря в 08:00

Билеты уже появились на сайтах авиакомпаний.