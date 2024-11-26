В преддверии всеми любимого праздника можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.
В расписании ряда российских авиакомпаний появились предновогодние рейсы из Омска. Перевозчики будут совершать их до 31 декабря включительно. Направления полетов – самые востребованные: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.
Дополнительные рейсы в Москву:
- Авиакомпания «Победа», рейс DP472
Вылет 28, 29 декабря в 05:20
Вылет 31 декабря в 06:05
- Авиакомпания «Аэрофлот»
Рейс SU1689: вылет 28, 29, 31 декабря в 15:55
Рейс SU1639: вылет 18, 19, 20 декабря в 08:05
- Авиакомпания S7
Рейс S7 2568, вылет 22 декабря в 21:00
- Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Рейс U6 388, вылет 25 декабря в 06:35
Дополнительные рейсы в Новосибирск:
- Авиакомпания S7
Рейс S7 5344, вылет 1 и 15 декабря в 10:55
Рейс S7 5370, вылет 31 декабря в 09:25
Дополнительный рейс в Сочи:
- Авиакомпания «Северный ветер»
Рейс КЛ2480, вылет 31 декабря в 06:40
Дополнительный рейс в Санкт-Петербург:
- Авиакомпания «Северный ветер»
Рейс КЛ2308, вылет 27 декабря в 08:00
Билеты уже появились на сайтах авиакомпаний.