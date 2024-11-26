Омск-Информ
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·Общество

У мужчины остались жена и дочь.
Сегодня жители Москаленского района простились с односельчанином, погибшим на СВО, – 37-летним Андреем Попцовым. Рядовой Попцов погиб 1 сентября.
– В сентябре 2023 года Андрей Владимирович заключил контракт и ушел добровольцем для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, – сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия».
Андрей Попцов родился в селе Каракога Северо-Казахстанской области. Ребенком вместе с семьей переехал в село Алексеевка Москаленского района Омской области. В Алексеевке окончил школу, а потом работал в Москаленках, в строительной бригаде по ремонту домов.
У военнослужащего остались жена и 6-летняя дочь.
1506
·Общество

У мужчины остались жена и дочь.
Сегодня жители Москаленского района простились с односельчанином, погибшим на СВО, – 37-летним Андреем Попцовым. Рядовой Попцов погиб 1 сентября.
– В сентябре 2023 года Андрей Владимирович заключил контракт и ушел добровольцем для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, – сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия».
Андрей Попцов родился в селе Каракога Северо-Казахстанской области. Ребенком вместе с семьей переехал в село Алексеевка Москаленского района Омской области. В Алексеевке окончил школу, а потом работал в Москаленках, в строительной бригаде по ремонту домов.
У военнослужащего остались жена и 6-летняя дочь.
1506