По результатам объективной оценки экспертов министерства объекты «Омскэлектро» получили наивысший индекс готовности.

Перед началом каждого зимнего сезона энергетические предприятия получают паспорта готовности. Для их получения компании должны подтвердить свою способность обеспечивать подачу энергии в режиме 24 на 7 в самый ответственный период. «Омскэлектро» паспорт готовности получило. Подробно об этом и о подготовке к зиме в целом рассказал генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

– Андрей Александрович, прошла официальная информация о том, что «Омскэлектро» – одна из немногих ресурсоснабжающих компаний, которая получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов со степенью готовности 100 %. Что это за документ?

– Действительно, качественно выполняемая подготовка электрических сетей позволила обеспечивать на протяжении многих лет готовность предприятия к работе в осенне-зимний период с получением паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

В этом году на основании решения Минэнерго России АО «Омскэлектро» получило паспорт готовности с максимальным индексом 100. Этот документ является главным индикатором для каждой электросетевой компании, ведь он подтверждает полную готовность энергетиков к работе в самый ответственный период максимальных нагрузок. Получение паспорта готовности – это закономерный итог масштабной работы по подготовке электросетевого хозяйства общества к зиме.

– Насколько жители города Омска, больницы, детские сады и школы, предприятия города могут быть уверены в том, что электрические сети пройдут зиму благополучно.

– Ремонтная кампания за последние годы была не только организованной, но и технически грамотной во всех смыслах. Это обеспечит дополнительную надежность сетевого хозяйства не только этой зимой, но и на продолжительный период в будущем.

В 2024 году АО «Омскэлектро» подготовило к эксплуатации в зимний период более 29 км воздушных линий электропередачи, 492 трансформаторных подстанцийи 6–10/0,4 кВ, восстановлены более 1034 повреждений на кабельных линиях. Финансирование ремонтной программы к уровню 2023 года выросло на 19,7 %.

За этот период по многим позициям мы превысили плановые показатели ремонтной кампании. Заметно перевыполнен объем ремонтов линий электропередачи высокого и низкого напряжения. По плану он составлял немногим более 21 км, фактически выполнено более 29 км ЛЭП. Также перевыполнен объем по ремонтам кабельных линий – при запланированном объеме в 427 участков отремонтировали 1034 участка. Такие масштабы потребовали максимальной концентрации всех ресурсов, грамотного планирования и взаимодействия всех производственных подразделений предприятия.

Не только профессионализм, но и наличие лучшего новейшего диагностического оборудования помогает нашим специалистам совершенно точно отыскать места повреждения на кабельных линиях в стесненных городских условиях при высокой плотности инженерных коммуникаций. Для поддержания электроустановок в надлежащем техническом состоянии мы проводим их ежегодную диагностику и обслуживание прямо на объектах с помощью передвижных электролабораторий, которых у нас 7 единиц. Выявить и оперативно устранить даже скрытые повреждения помогают тепловизоры, в этом году за счет инвестиционной программы в каждом РЭСе появился свой современный тепловизор. Таким комплексом средств диагностики и испытаний в нашем городе больше никто не располагает.

В целом по предприятию в постоянной готовности к оперативным действиям находятся: 9 оперативно-выездных бригад диспетчерской службы общества, четыре диспетчерских пункта осуществляют круглосуточное дежурство, а также 169 единиц автотракторной и специальной техники.

– А что еще делается для повышения надежности электроснабжения горожан?

– В этом году в рамках инвестиционной программы общества выполнена реконструкция 12 км высоковольтных линий электропередачи (с заменой деревянных опор на новые железобетонные и заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод), внедрены системы диагностики и мониторинга повреждений линий электропередачи на 169 трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит значительно повысить время определения и ликвидацию повреждений в высоковольтных сетях и повысит профилактику электротравматизма. Завершено строительство более 20 км высоковольтных кабельных линий электропередачи, преимущество с применением современной технологии сшитого полиэтилена, позволяющей в разы повысить срок эксплуатации кабельных линий и практически исключить аварийность. Выполнена замена и реконструкция на 3 высоковольтных подстанциях. Внедрена система автоматизированного учета электроэнергии у более чем 3 тыс. абонентов, а также за счет инвестиционной программы существенно обновлена приборная база устройств диагностики и ремонта электрооборудования.

Действительно, мы успешно реализуем все намеченные мероприятия инвестиционной программы, за последние 5 лет вложены огромные инвестиции, это более 2,8 млрд рублей, которые позволяют нам снизить аварийность в электрических сетях, оптимизировать многие технологически процессы, связанные с эксплуатацией электрических сетей.

В 2025 году АО «Омскэлектро» продолжит следовать намеченному вектору развития по реконструкции и новому строительству электросетевых объектов, это кабельные и воздушные низковольтные и высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные и распределительные подстанции, а также внедрение цифровых технологий для минимизации времени ликвидации технологических нарушений.

– Какие направления для «Омскэлектро» будут приоритетными в 2025 году?

– Благодаря последовательной позиции мэра города Омска Сергея Николаевича Шелеста и совета директоров компании в фокусе внимания находятся строительство новых линий наружного освещения и модернизация существующих светильников с заменой морально и физически устаревших на новые. В настоящее время проводятся работы по замене 939 светильников с газоразрядными лампами на современные светодиодные. Работы ведутся на 10 улицах города Омска, а именно: проспект Космический, ул. Маяковского, ул. Орджоникидзе, Загородная, поселок Николаевка и других. Все запланированные мероприятия будут выполнены до конца 2024 года.

На 2025 год намечены мероприятия по замене существующих морально устаревших светильников на новые энергоэффективные светодиодные на следующих улицах: Дианова, Орджоникидзе, 10 лет Октября, Герцена и многих других. Объем работ рекордный и измеряется не одной тысячей.

Также в 2025 году будет продолжена работа по восстановительному ремонту линий наружного освещения, запланировано выполнить ремонт следующих объектов: площадь Праздников в Центральном административном округе, межквартальное освещение по улицам Жукова, Дианова, Молодова, Волгоградской, Красный Путь. Всего в планах восстановить освещение на 14 объектах.

Не остаются без внимания и улицы, где сейчас вообще нет освещения. Строительство новых линий наружного освещения, согласно адресной инвестиционной программе города Омска на 2025 год, предусмотрено выполнить на 31 линии.

– Не могу не спросить про финансовое состояние предприятия в период крайне высоких процентных ставок. Что вы делаете, чтобы обеспечить финансовую устойчивость компании?

– Могу успокоить горожан, финансовое состояние предприятия остается уверенно стабильным. Чистая прибыль по итогам 9 прошедших месяцев увеличилась по отношению к прошлому году, стабильно высоким остается ввод новых основных средств как результат инвестиционной деятельности и за 9 месяцев текущего года составил более 600 млн рублей, ведется планомерная работа по снижению долговой нагрузки, что, как вы справедливо заметили, особенно важно в период аномально высокой ключевой ставки ЦБ. Так, кредитный портфель АО «Омскэлектро» с 1 января 2024 г. по настоящее время снизился на 148 млн рублей. Положительная динамика прослеживается также и по показателю «Чистые активы». За прошедшие 9 месяцев они выросли более чем на 360 млн рублей. Мы используем все варианты для увеличения нетарифной выручки или, как мы называем, выручки по «прочей деятельности». Ведь эти средства также идут на модернизацию и ремонты достаточно изношенного оборудования и сетей в условиях хронического недофинансирования этих мероприятий за счет тарифных источников, а также на обеспечение стабильности финансового состояния предприятия.

– Что имеется в виду под понятием «прочая деятельность» или «нетарифная выручка»?

– Это собирательное понятие, в которое входит все то, за что не платят жители и юридические лица. То есть то, что не входит в тариф на передачу электрической энергии.

В качестве примера могу привести сдачу в аренду опор под размещение оборудования интернет-провайдерами. За последние 3 года нам, несмотря на яростное противодействие, удалось навести порядок в этой сфере. Удалось вывести этот сегмент из «серой» зоны, когда часть провайдеров платила за размещение, часть пользовалась бесплатно, фактически воруя у государства, вокруг крутились какие-то мутные личности и «решалы».

Сейчас результаты, как говорится, налицо. С одной стороны, появилось единообразие для провайдеров – они стали платить за 1 единицу оборудования меньше, но стали платить все, это подстегнуло конкуренцию на рынке и позволило честным участникам конкурировать с недобросовестными. Более того, чистая прибыль «Омскэлектро» от этой деятельности возросла более чем в 2 раза, что подтверждается бухгалтерскими данными. Эти средства также направляются на ремонты электрических сетей нашего города.

Пришлось отстаивать интересы предприятия в непростых условиях – мы прошли и проверку ФАС, и проверку прокуратуры, и арбитражный суд. Все инстанции подтвердили нашу правоту. Несмотря на это, деструктивные силы не оставляют попытки вернуть все назад в «смутные» времена, пытаясь наложить свои мохнатые лапы на распоряжение имуществом. Но правда за нами, и финансовые результаты указывают на это недвусмысленно.

– Одним из основных направлений деятельности компании является технологическое присоединение к сетям новых объектов. Чем компания может гордиться в 2024 году?

– На самом деле так и есть. Своевременное присоединение к сети – это залог своевременного начала работы любого объекта, а их у нас в городе строится немало. Например, в 2024 год «Омскэлектро» осуществило мероприятия по присоединению к сетям электроснабжения дома «обманутых дольщиков» по улице Малиновского, 17, и дома по улице Королева («Сады Наука»). В рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение» были исполнены мероприятия по строительству электрических сетей для присоединения новой поликлиники в поселке Восточном, а также многие сотни других, возможно, не таких знаковых, но менее важных технологических присоединений к сетям.

В заключение хотел бы поблагодарить коллектив «Омскэлектро» за слаженную и успешную работу, тех людей, которые в круглосуточном режиме стоят на страже качества и надежности электроснабжения горожан и социальных объектов Омска, а также пожелать всем нам безаварийного прохождения зимнего периода в спокойном рабочем режиме.