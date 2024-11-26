Новые зеленые токи на карте Омска появились благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Агрономы Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) завершили осенние посадки. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале:
– Как и планировали в начале года, за минувшую весну и осень мы полностью реализовали муниципальный план озеленения: высадили 3000 хвойных и лиственных деревьев, 20 тысяч кустарников. Также новые зеленые токи на карте Омска появились благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: на благоустроенных пространствах высадили 158 деревьев и 2300 кустарников. По программе компенсационного озеленения, а также в рамках волонтерских акций и различных инициатив общественные и коммерческие организации города высадили почти 1500 деревьев и более 400 кустарников. В муниципальных парках зеленый фонд вырос на 400 деревьев и 200 кустарников. В начале этого года ставил задачу в административных округах высаживать не менее 1000 деревьев в год. Все главы, привлекая управляющие компании, предприятия и волонтеров, выполнили задачу, а в Ленинском и Октябрьском округах появилось больше зеленых насаждений: 1200 и 1300 соответственно. Планку в 10 000 деревьев мы не снизили, теперь приживаемость и дальнейший уход за высаженными растениями ставим во главу угла.
Глава города добавил, что весной будет продолжено формирование ландшафтных клумб из многолетних цветов и кустарников. Флористы уже разрабатывают эскизы и ищут оптимальные локации.