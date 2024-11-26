В 2024 году более 2 тысяч студентов смогли получить практический опыт на электросетевых объектах, в том числе 90 участников омского энергоотряда «Сила Сибири».

В Москве завершился ежегодный слет энергоотрядов Группы «Россети», собравший более 150 студентов. По традиции в слете участвовали лучшие энергоотряды, которым были вручены дипломы и памятные призы. Также состоялись образовательные мероприятия, экскурсии по Инновационному центру «Сколково» и парку «Патриот». В ходе мероприятий бойцы РСО смогли пообщаться с заместителем генерального директора – руководителем Аппарата ПАО «Россети» Владимиром Харитоновым, директором по управлению персоналом и организационному развитию компании Дарьей Борисовой, руководителем центрального штаба Российских студенческих отрядов, членом Общественной палаты РФ Дмитрием Парамоновым, главой Ассоциации «ЭРА России» Аркадием Замосковным, представителями кадровых блоков электросетевых компаний и приглашенными экспертами.

– Есть много примеров, когда настоящие профессионалы начинают путь в отрасли со студенческих отрядов. Ежегодно интерес к этому движению растет. Ребята хотят получать не только теоретические знания в вузах, но и практический опыт на современных объектах. Надеемся, многие участники 15-го трудового сезона в дальнейшем присоединятся к нашей команде и построят успешную карьеру в электросетевом комплексе, – отметил Владимир Харитонов.

В 2024 году исполняется 65 лет с момента создания движения студенческих отрядов и 20 лет с начала современной истории РСО. «Россети» – партнер юбилейного года. В Москве на ВТБ Арене 24 ноября прошли торжественные мероприятия с участием гостей из 12 дружественных стран и представителей всех регионов России, в том числе бойцов студотрядов электросетевого комплекса. Участники слета отметили, что «Россети» – один из первых работодателей, кто начал системно выстраивать работу с РСО. За 15 лет более 21,8 тыс. учащихся смогли получить практический опыт на электросетевых объектах. Они участвовали в крупных проектах, включая реконструкцию подстанций системного значения в столичном регионе, Ленинградской области и Краснодарском крае, строительство магистральных энерготранзитов в Сибири.

Омский филиал «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» на протяжении ряда лет предоставляет оплачиваемую практику участникам студенческого энергоотряда «Сила Сибири». В 2024 году практику прошли 90 студентов из 7 профильных учебных заведений города и области. В течение восьми недель студенты работали как полноправные сотрудники под руководством опытных наставников в различных РЭС Омской области. За период практики 54 энергоотрядовца сдали экзамены на 2-ю и 3-ю группу электробезопасности. Они показали высокий потенциал и стремление к профессиональному развитию. Всего с 2011 года в омском энергоотряде побывали 1013 ребят.