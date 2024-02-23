Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в компании «Россети Сибирь» усилен контроль над работой электросетевых объектов и оборудования.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в компании «Россети Сибирь» усилен контроль над работой электросетевых объектов и оборудования.

С 23 по 25 февраля в компании «Россети Сибирь» усилен контроль над работой электросетевых объектов и оборудования. Для обеспечения бесперебойной работы электрических сетей в морозные февральские выходные приняты все необходимые меры, осуществляется повышенный контроль состояния энергооборудования и работоспособности электроустановок, во всех филиалах энергокомпании организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей, оперативного и ремонтного персонала. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.

В усиленном режиме осуществляется работа оперативно-диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад компании. На случай возникновения возможных внештатных ситуаций

предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и

оборудования.

Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными подразделениями МВД и МЧС России, территориальными подразделениями Ростехнадзора, а также со смежными сетевыми организациями по привлечению дополнительных ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений. В полной готовности к выполнению возможных восстановительных работ на территории присутствия «Россети Сибирь» находятся 1290 бригад в составе 6377 человек и 3066 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

В случае возникновения аварийных ситуаций резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения готовы обеспечить 623 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 27,214 МВт. В филиале «Омскэнерго» в полной готовности к выполнению возможных восстановительных работ находятся 7 мобильных бригад в составе 67 человек и 51 единица спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

В случае возникновения аварийных ситуаций в Омкой области резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения готовы обеспечить 182 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 3,519 МВт. Единый call-центр «Россети Сибирь» в праздники работает в круглосуточном режиме. По телефону 8-800-220-0-220 омичи могут сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о чьем-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов.