Трехдневные каникулы в честь празднования Международного женского дня 8 Марта для омичей должны пройти комфортно.

Трехдневные каникулы в честь празднования Международного женского дня 8 Марта для омичей должны пройти комфортно.

Компания «Россети Сибирь» подготовила энергосистему Сибири и Дальнего Востока к выходным 8–10 марта. Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения во всех подразделениях компании усилен контроль энергооборудования, сформированы бригады для устранения возможных технологических нарушений.

Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными подразделениями МВД и МЧС России, территориальными подразделениями Ростехнадзора, а также со смежными сетевыми организациями по привлечению дополнительных ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений.

В канун праздника во всех филиалах «Россети Сибирь» в полной готовности к выполнению возможных восстановительных работ находятся 1290 бригад в составе 6377 человек и 3066 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

В филиале «Омскэнерго» в полной готовности к выполнению возможных восстановительных работ находятся 7 мобильных бригад в составе 67 человек и 51 единица спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

В случае возникновения аварийных ситуаций в Омкой области резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения готовы обеспечить 182 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 3,519 МВт.

В случае возникновения аварийных ситуаций резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения готовы обеспечить 632 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 27,214 МВт.

Единый call-центр компании «Россети Сибирь» в праздники продолжит работу в круглосуточном режиме. По телефону 8-800-220-0-220 сибиряки могут сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о чьем-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов. Такие сообщения помогают энергетикам предотвратить сбои в электроснабжении потребителей.