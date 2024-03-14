В течение трех дней голосования бригады предприятия будут находиться в режиме постоянной готовности для проведения аварийно-восстановительных работ.

В течение трех дней голосования бригады предприятия будут находиться в режиме постоянной готовности для проведения аварийно-восстановительных работ.

Компания «Россети Сибирь» активно готовится к предстоящим выборам президента России, чтобы обеспечить надежное электроснабжение пунктов голосования в различных регионах Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим подразделения энергетической компании работают в режиме усиленного контроля над оборудованием.

В течение трех дней голосования, с 15 по 17 марта, 1290 бригад, состоящих из 6377 человек и 3066 единиц спецтехники, будут находиться в постоянной готовности для проведения аварийно-восстановительных работ. Эти бригады будут задействованы в случае необходимости для оперативного восстановления электроснабжения.

Кроме того, для обеспечения надежности энергосистемы, в случае возникновения технологических нарушений, будет использовано 632 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 27,214 МВт. Важно отметить, что все плановые работы на энергообъектах будут приостановлены в этот период.

В филиале «Омскэнерго» также имеются 7 мобильных бригад, состоящих из 67 человек и 51 единицы спецтехники, которые находятся в полной готовности для выполнения возможных восстановительных работ. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения будет обеспечено 182 передвижными дизель-генераторными установками общей мощностью 3,519 МВт.

Для координации действий всех служб и обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса, энергетики организовали взаимодействие с органами власти и ГУ МЧС РФ по регионам Сибири и Дальнего Востока. Также был установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными подразделениями МВД России, Ростехнадзором и другими сетевыми организациями для привлечения дополнительных ресурсов в случае необходимости.

Таким образом, компания «Россети Сибирь» принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов голосования и гарантирования комфортных условий для голосующих во время выборов президента России.