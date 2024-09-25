«Омскэнерго» предлагает студентам дуальное обучение: теоретическое обучение в ссузе и практика на предприятии.

В ноябре компания «Россети Сибирь» запускает новую образовательную программу для студентов профильных ссузов. Эта программа будет проходить в формате дуального обучения – одновременное изучение теории в образовательной организации и при этом прохождение практики на предприятиях работодателя.

Участниками проекта становятся студенты, обучающиеся по специальностям «электрические станции, сети и системы», «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «электроснабжение», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». Каждый студент должен будет заключить с компанией индивидуальный договор, и для каждого будет выбрат наставник из числа наиболее опытных специалистов компании.

В филиале «Омскэнерго» проект будет реализован на базе Омского промышленно-экономического колледжа по специальности «электрические станции, сети и системы».

– Для ребят это отличная возможность овладеть выбранной профессией на практике, еще будучи студентом показать себя, свои умения и даже получить первую заработную плату, – отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь» Сергей Казак. – Кадровый дефицит, который сложился в отрасли, вдохновляет нас искать все новые и новые формы взаимодействия с образовательными учреждениями. Дуальное обучение – один из таких новых, интересных проектов.

Программа дуального обучения также позволит студентам участвовать в конкурсах научных работ, инженерных чемпионатах, образовательных форумах, проводимых в компании, всегда иметь возможность пройти здесь практику и подготовить курсовую либо выпускную работу на тему, актуальную для предприятия.