Каникулы в честь празднования Международного женского дня – с 8 по 10 марта – прошли без серьезных нарушений в энергосистеме Сибири и Дальнего Востока.

Каникулы в честь празднования Международного женского дня – с 8 по 10 марта – прошли без серьезных нарушений в энергосистеме Сибири и Дальнего Востока.

Еще накануне праздника во всех филиалах «Россети Сибирь» были готовы к выполнению возможных восстановительных работ 1290 бригад, состоящих из 6377 человек и 3066 единиц спецтехники. В случае необходимости они могли быть задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения в случае возникновения аварийных ситуаций готовы были обеспечить 632 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 27,214 МВт.

В филиале «Омскэнерго» в полной готовности к выполнению возможных восстановительных работ были 7 мобильных бригад в составе 67 человек и 51 единица спецтехники. В случае необходимости они могли быть задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения готовы были обеспечить 182 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 3,519 МВт.

Специалисты всех девяти филиалов компании «Россети Сибирь» обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса. Крупных отключений, нештатных и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения во всех подразделениях энергокомпании был усилен контроль энергооборудования, сформированы бригады для устранения возможных технологических нарушений. Также был установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными подразделениями МВД и МЧС России, территориальными подразделениями Ростехнадзора, а также со смежными сетевыми организациями по привлечению дополнительных ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений.

Помимо этого, в дни весенних праздников в регионах присутствия энергокомпании действовал режим «технологической тишины»: были приостановлены все плановые работы и переключения. Единый call-центр компании «Россети Сибирь» (тел. 8-800-220-0-220) в праздники также работал круглосуточно.