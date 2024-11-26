Омск-Информ
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·Политика

Ольгу Степанову, которая руководит ведомством, не спешат утверждать в должности.
На должность министра спорта Омской области претендует Кирилл Ягодка. Однако, как сообщает «Ом1», вероятность его утверждения невысока.
Ягодка является директором спортивного комплекса «Красная звезда». До этого он руководил БУ «Спортивный город», работал в прокуратуре Центрального округа и департаменте образования.
Ранее первым заместителем министра спорта на год назначили Ольгу Степанову. Она же сейчас исполняет обязанности главы ведомства. С утверждением чиновницы в должности руководителя спортивного ведомства власти региона пока не торопятся.
·Политика

Ольгу Степанову, которая руководит ведомством, не спешат утверждать в должности.
На должность министра спорта Омской области претендует Кирилл Ягодка. Однако, как сообщает «Ом1», вероятность его утверждения невысока.
Ягодка является директором спортивного комплекса «Красная звезда». До этого он руководил БУ «Спортивный город», работал в прокуратуре Центрального округа и департаменте образования.
Ранее первым заместителем министра спорта на год назначили Ольгу Степанову. Она же сейчас исполняет обязанности главы ведомства. С утверждением чиновницы в должности руководителя спортивного ведомства власти региона пока не торопятся.