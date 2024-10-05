Омск-Информ
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·Общество

Красочное граффити будет украшать здание Минспорта.

В тг-канале Министра спорта Ивана Колесника появилась информация о появлении еще одного мурала в Омске. Отметим, что новый мурал появится на здании регионального Минспорта на проспекте Мира, 1а.

Красочное графити будет посвящено женским баскетбольным клубам: «Нефтяник-Титан» и «Омичке».

- Совсем скоро на здании Министерства спорта появится новый мурал. Он будет посвящен нашим командам «Нефтянику-Титану» и «Омичке», - написал Иван Колесник в соцсетях.

Известно, что работает над созданием мурала новосибирская художница Айгуль Омуралиева. Ранее она уже радовала омичей несколькими работами в рамках фестиваля «Омск, ты просто космос!». Результатом её творчества стали муралы «Четыре лапы» (девочка с котенком на руках) и «Портрет А.М. Пушницы».

·Общество

Красочное граффити будет украшать здание Минспорта.

В тг-канале Министра спорта Ивана Колесника появилась информация о появлении еще одного мурала в Омске. Отметим, что новый мурал появится на здании регионального Минспорта на проспекте Мира, 1а.

Красочное графити будет посвящено женским баскетбольным клубам: «Нефтяник-Титан» и «Омичке».

- Совсем скоро на здании Министерства спорта появится новый мурал. Он будет посвящен нашим командам «Нефтянику-Титану» и «Омичке», - написал Иван Колесник в соцсетях.

Известно, что работает над созданием мурала новосибирская художница Айгуль Омуралиева. Ранее она уже радовала омичей несколькими работами в рамках фестиваля «Омск, ты просто космос!». Результатом её творчества стали муралы «Четыре лапы» (девочка с котенком на руках) и «Портрет А.М. Пушницы».