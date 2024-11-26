Чиновницу переназначили первым заместителем министра, но решили пока не ставить руководителем ведомства.

Первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова, которая сейчас исполняет обязанности главы ведомства, переназначена на новый срок. Контракт с ней продлили на один год.

С утверждением чиновницы в должности руководителя спортивного ведомства власти региона пока не торопятся. Степанова исполняет обязанности министра с 19 октября, когда ее предшественник Иван Колесник был назначен заместителем губернатора. В этом статусе он в том числе курирует «родное» министерство.

Вероятнее всего, сейчас идет комплексная оценка деловых качеств потенциального министра. Судя по активности Ольги Степановой в публичном пространстве, маркером станет сдача фиджитал-центра на улице Конева. Чиновница посещает этот объект каждую неделю и подробно отчитывается о ходе работ, обещая, что комплекс сдадут до конца текущего года. Возможно, в этом случае она сможет рассчитывать на назначение главой Минспорта.

Добавим, что в областном кабмине эта ситуация не уникальна. Постоянных руководителей также нет в министерстве образования и региональном Минтрансе.