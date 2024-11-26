Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Работа почты продлится до 26 декабря.

С 19 ноября в Омске начала свою работу почта Деда Мороза. Передать волшебнику свое письмо может каждый желающий в любой муниципальной библиотеке Омска. В проекте нет возрастных ограничений, и любой желающий может отправить письмо и получить ответ от Деда Мороза.

– Почта Деда Мороза, организованная нашими библиотекарями, продолжает свою работу. За первую неделю свои бумажные и электронные послания новогоднему волшебнику отправили 500 юных омичей, – сообщил мэр Сергей Шелест.

Письмо для новогоднего волшебника можно принести в ближайшую библиотеку или отправить сюда. Работа почты Деда Мороза продлится до 26 декабря.

·Отдых и туризм

Работа почты продлится до 26 декабря.

С 19 ноября в Омске начала свою работу почта Деда Мороза. Передать волшебнику свое письмо может каждый желающий в любой муниципальной библиотеке Омска. В проекте нет возрастных ограничений, и любой желающий может отправить письмо и получить ответ от Деда Мороза.

– Почта Деда Мороза, организованная нашими библиотекарями, продолжает свою работу. За первую неделю свои бумажные и электронные послания новогоднему волшебнику отправили 500 юных омичей, – сообщил мэр Сергей Шелест.

Письмо для новогоднего волшебника можно принести в ближайшую библиотеку или отправить сюда. Работа почты Деда Мороза продлится до 26 декабря.