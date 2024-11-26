Она планировала похитить в 10 раз больше, но не успела.

Полицейские завели уголовное дело на 32-летнюю жительницу Октябрьского округа Омска, которая похитила у маркетплейса товары на 1,6 млн рублей и пыталась совершить кражу еще на 14 млн.

Как сообщает полиция, на площадке маркетплейса произошел сбой. Омичка сделала заказ и заметила, что оплата прошла, а деньги с ее счета не списались. Тогда она стала заказывать все новые и новые товары: канцелярские принадлежности, детскую одежду, посуду, мягкие игрушки, ювелирные украшения, бытовую технику и даже мебель.

Все это сотрудники уголовного розыска изъяли у нее в квартире на улице 3-й Разъезд и в частном доме ее родителей на 2-й Томской. Часть вещей омичка еще даже не успела распаковать.

В полиции отметили, что женщина заказала еще 580 товаров, но забрать их не смогла – служба безопасности маркетплейса выявила сбой и заблокировала выдачу.