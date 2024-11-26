Омск-Информ
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·Общество

Отдать свой голос за благоустройство любимой территории можно до 4 декабря через «Госуслуги».

В Омске началось голосование за инициативные проекты жителей, которые будут воплощены в жизнь в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Отдать свой голос за любимую территорию можно до 4 декабря. Чтобы поддержать понравившийся проект, необходимо зайти на платформу обратной связи. Среди претендентов: 14 проектов в Кировском округе, 17 – в Советском, 9 – в Ленинском, 8 и 5 – в Центральном и Октябрьском округах соответственно, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Подробнее ознакомиться с каждым из проектов можно и на сайте администрации города в разделе «Развитие». Напомним, история с реализацией инициативных проектов граждан, направленных на благоустройство дворов и общественных территорий, реализуется с 2022 года. В 2024 году кроме проектов, прошедших отбор, были благоустроены еще три территории из ранжированного списка благодаря сформировавшейся экономии. Сколько и какие территории благоустроят в рамках программы в 2025 году, станет известно до конца года. Победителей определит конкурсная комиссия.

В уходящем году по инициативе жителей было проведено комплексное благоустройство 20 территорий. На реализацию проектов из городского бюджета было выделено 95 млн рублей.   

·Общество

Отдать свой голос за благоустройство любимой территории можно до 4 декабря через «Госуслуги».

В Омске началось голосование за инициативные проекты жителей, которые будут воплощены в жизнь в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Отдать свой голос за любимую территорию можно до 4 декабря. Чтобы поддержать понравившийся проект, необходимо зайти на платформу обратной связи. Среди претендентов: 14 проектов в Кировском округе, 17 – в Советском, 9 – в Ленинском, 8 и 5 – в Центральном и Октябрьском округах соответственно, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Подробнее ознакомиться с каждым из проектов можно и на сайте администрации города в разделе «Развитие». Напомним, история с реализацией инициативных проектов граждан, направленных на благоустройство дворов и общественных территорий, реализуется с 2022 года. В 2024 году кроме проектов, прошедших отбор, были благоустроены еще три территории из ранжированного списка благодаря сформировавшейся экономии. Сколько и какие территории благоустроят в рамках программы в 2025 году, станет известно до конца года. Победителей определит конкурсная комиссия.

В уходящем году по инициативе жителей было проведено комплексное благоустройство 20 территорий. На реализацию проектов из городского бюджета было выделено 95 млн рублей.   