Отдать свой голос за благоустройство любимой территории можно до 4 декабря через «Госуслуги».

В Омске началось голосование за инициативные проекты жителей, которые будут воплощены в жизнь в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Отдать свой голос за любимую территорию можно до 4 декабря. Чтобы поддержать понравившийся проект, необходимо зайти на платформу обратной связи . Среди претендентов: 14 проектов в Кировском округе, 17 – в Советском, 9 – в Ленинском, 8 и 5 – в Центральном и Октябрьском округах соответственно, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Подробнее ознакомиться с каждым из проектов можно и на сайте администрации города в разделе «Развитие». Напомним, история с реализацией инициативных проектов граждан, направленных на благоустройство дворов и общественных территорий, реализуется с 2022 года. В 2024 году кроме проектов, прошедших отбор, были благоустроены еще три территории из ранжированного списка благодаря сформировавшейся экономии. Сколько и какие территории благоустроят в рамках программы в 2025 году, станет известно до конца года. Победителей определит конкурсная комиссия.

В уходящем году по инициативе жителей было проведено комплексное благоустройство 20 территорий. На реализацию проектов из городского бюджета было выделено 95 млн рублей.