Согласно исследованию, более 60 % работающих пенсионеров заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности.

Пенсия работающих пенсионеров в России должна быть в два раза выше, чем сейчас, заявил председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. По его мнению, справедливый размер выплат для этой категории должен быть минимум 35 тыс. рублей и не менее 40 % от средней зарплаты.

– Первый вопрос, который здесь стоит задать: почему люди остались дальше работать, а не ушли на заслуженный отдых? По результатам опроса, 74 % респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23 % стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе. Согласно другому исследованию, более 60 % работающих пенсионеров заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности, – приводит слова Никитина издание «Газета.RU».

Эксперт добавил, что работающие пенсионеры являются очень ценным ресурсом для экономики: они обладают огромным опытом и знаниями, особенно это касается узких специальностей.