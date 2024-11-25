Он ушел из дома и не вернулся.

Сегодня в Омске пропал 14-летний Остап Стремедловский. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», подросток вышел из дома на улице Крупской и не вернулся.

Приметы мальчика: рост 160–170 см, худощавое телосложение, кудрявые волосы. Он был одет в черную куртку, серые брюки и черные кроссовки Adidas.

Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).