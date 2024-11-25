Его выделят из уже существующего ведомства.

На сайте правительства Омской области появился проект указа губернатора о реорганизации министерства промышленности и научно-технического развития. Во-первых, из него выделят министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития.

Новое министерство наделят функциями Минпрома в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности. Также ему передадут функции областного министерства образования в сфере высшего образования и подготовки научных кадров, не относящиеся к компетенции Министерства просвещения РФ.

Во-вторых, министерство промышленности и научно-технического развития переименуют в министерство промышленности и торговли. Ведомство будет отвечать за лицензирование и контроль розничной продажи алкоголя, а также контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и продаже лома черных металлов и цветных металлов. Минпром будет регулировать торговую деятельность и организацию рынков в Омской области. Эти функции сейчас исполняет региональное министерство экономического развития.

Планируется, что указ полностью вступит в силу 3 марта 2025 года.