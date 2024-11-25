Это имя стало одним из самых редких в регионе в этом году.

Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют новорожденных детей жители Омской области. Список самых редких имен снова изменился.

В топ-5 женских вошли: Новелла, Аруна, Латифа, Наима и Гульмира. В топ-5 мужских: Эрих, Азим, Арстан, Фархат и Бахтияр.