Омск-Информ
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·Общество

Это имя стало одним из самых редких в регионе в этом году.
Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют новорожденных детей жители Омской области. Список самых редких имен снова изменился.
В топ-5 женских вошли: Новелла, Аруна, Латифа, Наима и Гульмира. В топ-5 мужских: Эрих, Азим, Арстан, Фархат и Бахтияр.
Ранее в Омске родилась девочка по имени Радость.
·Общество

Это имя стало одним из самых редких в регионе в этом году.
Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют новорожденных детей жители Омской области. Список самых редких имен снова изменился.
В топ-5 женских вошли: Новелла, Аруна, Латифа, Наима и Гульмира. В топ-5 мужских: Эрих, Азим, Арстан, Фархат и Бахтияр.
Ранее в Омске родилась девочка по имени Радость.