Гликерия и Хаитхон: в омских загсах назвали самые редкие имена новорожденных

В Омске в 2025 году родители называли своих детей порой очень необычно.

В омских загсах рассказали, какие имена регистрировали в ушедшем 2025 году, от самых распространенных до редчайших. Чаще всего называли мальчиков Михаилом – так назвали 361 ребенка. Артем и Александр заняли второе и третье места.

Среди девочек самым популярным остается имя София, так теперь зовут 278 омичек. Ева и Анна оказались на втором и третьем местах по частотности.

Среди самых необычных имен для мальчиков называют Асылжан, Доминик, Ранель, Джан и Климент. Среди девочек – Эмили, Айнур, Таяна, Гликерия и Хаитхон.