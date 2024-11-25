Омск-Информ
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·Общество

Отключения планируются на Ленина, Карла Либкнехта и Партизанской.
Омский водоканал запланировал ремонт труб на ближайшее воскресенье, 1 декабря. В связи с этим с 11:00 до 17:00 некоторые горожане останутся без холодной воды.
Адреса отключений:
  • Ленина, 12, 14, 14/1;
  • Карла Либкнехта, 2, 3, 4, 6;
  • Партизанская, 1/1, 1/2, 4а, к. 2, 6.
Отметим, что сегодня водоканал ремонтирует водопровод на улице Химиков, отчего без воды остались дома на Химиков (14, 16, 16/3, 18) и Блюхера (22в).
·Общество

Отключения планируются на Ленина, Карла Либкнехта и Партизанской.
Омский водоканал запланировал ремонт труб на ближайшее воскресенье, 1 декабря. В связи с этим с 11:00 до 17:00 некоторые горожане останутся без холодной воды.
Адреса отключений:
  • Ленина, 12, 14, 14/1;
  • Карла Либкнехта, 2, 3, 4, 6;
  • Партизанская, 1/1, 1/2, 4а, к. 2, 6.
Отметим, что сегодня водоканал ремонтирует водопровод на улице Химиков, отчего без воды остались дома на Химиков (14, 16, 16/3, 18) и Блюхера (22в).