Работать будут 150 единиц техники и 180 рабочих.

На минувших выходных сотрудники УДХБ работали на улицах Красный Путь, Коммунистическая, проспекте Карла Маркса, Марка Никифорова, Тимуровском проезде, Фрунзе, проспекте Менделеева и других улицах Омска. С дорог убрали 3 тыс. куб. м снега.

Сегодня уборка снега и наледи планируется на проспекте Мира, Космическом проспекте, Мельничной, Герцена, 6-й Станционной. К работе привлекли более 150 единиц техники и 180 рабочих.

В городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства отметили, что уборку снега с обочин часто планируют на ночь, так как днем это создает помехи движению. Утром и днем бригады уделяют особое внимание очистке и обработке остановок, пешеходных переходов и подходов к ним.