Александр Артемов побывал на закрытии фестиваля «Сотоварищи», прошедшего в рамках празднования 430-летия Тары и посвященного памяти Ульянова.

Председатель областного Заксобрания Александр Артемов принял участие в мероприятиях, приуроченных памяти почетного гражданина Омской области и города Тары, народного артиста СССР Михаила Ульянова и 430-летнему юбилею города Тары.

На рабочем совещании обсуждалось предстоящее празднование 100-летия со дня рождения Михаила Ульянова: проект плана и основные мероприятия.

Спикер и депутаты областного парламента посетили Омский государственный Северный драматический театр имени М. А. Ульянова, где прошла церемония закрытия VI Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», посвященного памяти почетного гражданина Омской области и города Тары, народного артиста СССР Михаила Ульянова и празднованию 430-летия города Тары.

На фестивале, который продлился 8 дней, было представлено 10 спектаклей театров из разных городов России. Во время церемонии закрытия фестиваля на сцене Северного драматического театра наградили победителей конкурса.

– Важно сохранять историческое и культурное наследие региона. Как отмечает президент России Владимир Путин, «сбережение культурного и духовного наследия – один из ключевых государственных приоритетов». Северный драматический театр является культурным и общественным центром северного Прииртышья. Театр вносит вклад в развитие культуры и искусства Омской области, – отметил Артемов.

Уточним, что Северный драматический театр имени М. А. Ульянова, основанный в 2002 году, подготовил к показу более 100 премьер. Труппа регулярно выезжает в села Омской области, спектакли театра проходят с аншлагом, в том числе и на сценах Омска. Театр удостоен множества дипломов и наград российских и международных фестивалей.