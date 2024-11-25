Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер омской команды дал понять, что не намерен оценивать игру защитника.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции  по итогам игры с «Барысом» высказался об уходе Даррена Дица. С 31-летним защитником расторгли контракт 22 ноября по взаимному соглашению сторон. Двукратный обладатель Кубка Гагарина не смог проявить себя.

– Думаю, что на этот счет не буду давать комментариев. Он честно работал. Надеюсь, карьера Дица сложится удачно, – сказал Звягин.

В составе «ястребов» защитник провел 18 матчей, отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Показатель его полезности составил –8.

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·Спорт

Главный тренер омской команды дал понять, что не намерен оценивать игру защитника.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции  по итогам игры с «Барысом» высказался об уходе Даррена Дица. С 31-летним защитником расторгли контракт 22 ноября по взаимному соглашению сторон. Двукратный обладатель Кубка Гагарина не смог проявить себя.

– Думаю, что на этот счет не буду давать комментариев. Он честно работал. Надеюсь, карьера Дица сложится удачно, – сказал Звягин.

В составе «ястребов» защитник провел 18 матчей, отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Показатель его полезности составил –8.

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