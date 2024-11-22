Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА не смог проявить себя в омском клубе. После 18 сыгранных матчей с ним попрощались.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с защитником Дарреном Дицем. Это произошло по взаимному соглашению сторон. «Ястребы» поблагодарили игрока за сотрудничество и пожелали ему успешного продолжения карьеры.

Напомним, что Даррен Диц перешел в омский клуб в минувшее межсезонье из ЦСКА, в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Однако проявить себя в «Авангарде» 31-летний хоккеист не смог. В составе «ястребов» он провел 18 матчей, отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Показатель его полезности составил -8, что красноречиво говорит о роли защитника в омской команде.