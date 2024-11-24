Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На должность руководителя гинекологической больницы рассматривается Ольга Кубиц.

В гинекологической больнице на улице 22-го Партсъезда в Амурском поселке в Омске готовятся кадровые изменения. Дело в том, что Ольга Богданова, возглавлявшая медучреждение с 2020 года, возвращается на работу в Минздрав. Она заменит заместителя министра, курировавшего вопросы оказания медпомощи женщинам и детям, Элеонору Кролевец, с которой не продлили контракт.

По данным инсайдеров «СуперОмска», на должность главного врача претендует гинеколог Ольга Кубиц. Она окончила Омскую государственную медицинскую академию в самом конце XX века по специальности «акушерство и гинекология».

1026
·Общество

На должность руководителя гинекологической больницы рассматривается Ольга Кубиц.

В гинекологической больнице на улице 22-го Партсъезда в Амурском поселке в Омске готовятся кадровые изменения. Дело в том, что Ольга Богданова, возглавлявшая медучреждение с 2020 года, возвращается на работу в Минздрав. Она заменит заместителя министра, курировавшего вопросы оказания медпомощи женщинам и детям, Элеонору Кролевец, с которой не продлили контракт.

По данным инсайдеров «СуперОмска», на должность главного врача претендует гинеколог Ольга Кубиц. Она окончила Омскую государственную медицинскую академию в самом конце XX века по специальности «акушерство и гинекология».

1026