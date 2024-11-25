В этом году девиз «Выбирайте правильный путь – путь прав человека» станет темой Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для поддержки людей, живущих с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний.

Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен определенной теме. В этом году такой темой будет «Выбирайте правильный путь – путь прав человека».

Об основных путях передачи ВИЧ и как обезопасить себя от этой болезни нам рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина.

– Никогда не стоит забывать о ВИЧ-инфекции. Так как полностью излечиться от ВИЧ-инфекции на данный момент нельзя, следует уделить должное внимание профилактике. Для того чтобы защитить себя и своих близких, необходимо знать, как вирус может попасть в организм. Существует два основных пути передачи вируса от инфицированного человека к здоровому: половой путь и парентеральный, то есть через кровь, например, когда она остается на инструментах для маникюра, которые не проходят обработку. Также путем передачи вируса является заражение ребенка матерью, во время беременности, родов и при кормлении грудью, – подчеркнула Амалия Долгушина.

Если знать пути передачи ВИЧ, то можно обезопасить себя и не допустить заражения. Обязательным является использование средств контрацепции (презервативы), которые способны предотвратить заражение не только ВИЧ, но и другими венерическими заболеваниями. Также следует уделить внимание сексуальному поведению и воспитанию, особенно это актуально среди подростков и молодых людей, так как беспорядочные половые связи, большое количество сексуальных партнеров, употребление алкоголя и наркотических веществ – все это значительно повышает риски заражения ВИЧ-инфекцией.

Другим аспектом является посещение проверенных салонов красоты, тату-салонов, стоматологических клиник, то есть мест, где возможно повреждение вашей кожи либо слизистых оболочек. Инструменты, не прошедшие достаточную обработку, сохраняют вирус и являются опасным источником инфекции.

Случаи бытовой передачи ВИЧ не зарегистрированы даже при тесном бытовом контакте здоровых людей (обслуживающий персонал, родственники, ухаживающие за больными) более 10 лет. Так что следует понимать: ВИЧ не передается при рукопожатии, легком поцелуе, кашле или чихании, пользовании общей посудой, постельным бельем или полотенцем, бассейном или баней.

Единственный же способ определить, заражен ли человек, – сдать кровь на ВИЧ!

Лабораторное обследование на ВИЧ доступно всем. Проводится оно на добровольной основе, за исключением доноров и работников отдельных профессий, которые подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию. Поэтому рекомендуется ежегодно проходить обследование, чтобы в случае заражения вовремя начать лечение.